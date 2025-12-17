Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, Ortakaraören Mahallesi'nde M.T, H.E, İ.Y. ve H.S'nin araçlarında yaptığı aramada, 1050 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.