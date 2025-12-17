Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Ortakaraören Mahallesi'nde M.T, H.E, İ.Y. ve H.S'nin araçlarında yaptığı aramada, 1050 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
