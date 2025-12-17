Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

        Cumhurbaşkanlığının himayesinde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması", ödül töreniyle son buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 18:24 Güncelleme: 17.12.2025 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığının himayesinde İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması", ödül töreniyle son buldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da düzenlenen ödül töreninde, 23 ülkeden katılımın olduğu yarışmanın İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in doğumunun 1500. yılı onuruna düzenlendiğini söyledi.

        Konya'nın, Peygamber sevgisini sessizce, gönülden ve köklü bir sadakatle yaşatan "gönül şehri" olduğunu belirten Altay, "Özellikle Hazreti Mevlana'nın vuslatını idrak ettiğimiz Şebiarus törenleri, şehrimizin maneviyatını doruk noktaya taşımaktadır. Kavuşmuş olduğumuz bu manevi atmosferde böylesine anlamlı bir programa ev sahipliği yapmak, Konya'mızın bu derin kültür ve irfan mirasına yakışan bir buluşmadır." diye konuştu.

        Altay, bu yarışmanın Konya'nın köklü geleneğinin bu çağdaki güçlü bir yansıması olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Farklı coğrafyalardan gelen eserler, aynı sevgi ikliminde buluşmuş ortak medeniyet hafızamızı yeniden hatırlatmıştır. Alanında yetkin isimler tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından dereceye giren tüm katılımcılarımızı yürekten tebrik ediyorum. Her bir eserde saygıyı, ölçüyü ve samimiyeti merkeze alan bir dilin izlerini görmekten büyük bir bahtiyarlık duyduk."

        IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç da naat yarışmasının 5 dilde gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Programda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Şişli'de araç yayalara çarptı! 2 can kaybı var!
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        Bakım evinde vicdanları sızlatan görüntüler! Bakanlık'tan açıklama geldi
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Güllü'nün kardeşlerinden suç duyurusu! Miras iddiası!
        Rapor mesaisinde son viraj
        Rapor mesaisinde son viraj
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Putin: Avrupa'ya saldıracağımız iddiası histeri
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Mevlana şehrinde "Şebiarus" yoğunluğu
        Mevlana şehrinde "Şebiarus" yoğunluğu
        Jandarma ekipleri 586 adet tabanca namlusu ele geçirdi
        Jandarma ekipleri 586 adet tabanca namlusu ele geçirdi
        Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
        Konya Büyükşehir'in desteklediği "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması"nda ö...
        Konya Büyükşehir'in desteklediği "Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması"nda ö...
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Bozkır'da çiftçilere makine ve ekipman desteği
        Bozkır'da çiftçilere makine ve ekipman desteği