Mevlana şehrinde "Şebiarus" yoğunluğu

Konya'da, "Huzur Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son gününde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Her yıl "Hazreti Pir"i anmak için Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen binlerce ziyaretçi, bu yıl da Mevlana'nın "gel" çağrısına uyarak Mevlana Müzesi'nde yoğunluk oluşturuyor.

Törenlerin son gününde ziyaretçiler, Mevlana Müzesi'nde Mevleviliğe ait eserlerle el yazması Kur'an-ı Kerim, levhalar, kandiller ve musiki aletlerini inceleme fırsatı buluyor, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua ediyor.

Şebiarus anısına hediye almak isteyenler ise hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Özellikle Mevlana temalı sikke, semazen, Kubbe-i Hadra, ney gibi ürünler talep görüyor.

Kentte oluşan yoğun ziyaretçi trafiği, başta turizm ve otelciler olmak üzere, müze civarındaki tüm işletmecilerin de yüzünü güldürdü.