Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde anaokulu öğrencileri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Şehit Ömer Halisdemir Anaokulu ve Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bayat Köyü Yaşam Merkezi ve Doğa Okulu'nu ziyaret etti.

        Öğrenciler, doğa yürüyüşleri yaparak çevreyi tanıdı, öğretmenleri rehberliğinde çeşitli oyunlara katıldı.

        - Beyşehir'de BİLSEM için öğrenci seçme süreci başladı

        Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçimi süreci kapsamında, Beyşehir Şehit Osman Çınar İlkokulu bünyesindeki e-Sınav Merkezi'nde ön değerlendirme uygulamaları başladı.

        İlk oturumu gerçekleştirilen uygulama, 100 öğrencinin katılımıyla 7 gün sürecek.

        - Beyşehir'de üniversiteli öğrenciler doğayla buluştu

        Beyşehir ilçesinde yaklaşık 50 üniversite öğrencisi doğa yürüyüşü yaptı.

        Etkinlik, Beyşehir Trekking Doğa Yürüyüşleri Grubu rehberliğinde, Anamas Dağı'nın Muslu Yaylası bölgesinde gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, 8 kilometrelik alanda yürüyüş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Bozkır'da çiftçilere makine ve ekipman desteği
        Bozkır'da çiftçilere makine ve ekipman desteği
        Husumetlisi tarafından ayağından vuruldu
        Husumetlisi tarafından ayağından vuruldu
        Öğrenciler yangın eğitimiyle bilinçlendi
        Öğrenciler yangın eğitimiyle bilinçlendi
        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kunduracıda kavga: 1 kişi bıçaklandı
        Kunduracıda kavga: 1 kişi bıçaklandı
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa