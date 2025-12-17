Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 17.12.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 14:20
        Seydişehir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        L.Ç. idaresindeki 42 ADU 347 plakalı otomobil, Taraşçı yolunda şarampole devrildi.

        Kazada, otomobildeki A.Ç. ile D.G, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

