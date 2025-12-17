Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de garajda çıkan yangın söndürüldü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin yanındaki garajda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:03
        Seydişehir'de garajda çıkan yangın söndürüldü
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin yanındaki garajda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kesecik 155807 Sokak'ta Ramazan Orakçı'ya ait müstakil evin yanında bulunan garajda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

        Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Söndürülen yangında garajda hasar oluştu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

