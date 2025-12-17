Seydişehir'de garajda çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde evin yanındaki garajda çıkan yangın hasara neden oldu.
Kesecik 155807 Sokak'ta Ramazan Orakçı'ya ait müstakil evin yanında bulunan garajda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında garajda hasar oluştu, bir otomobil kullanılamaz hale geldi.
