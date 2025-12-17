Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'dan kısa kısa

        Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Seydişehir ilçesindeki "Karbondioksit İşleme Tesisi Ön Fizibilite Projesi"ne hibe desteği verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:21
        Konya'dan kısa kısa
        Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından Seydişehir ilçesindeki "Karbondioksit İşleme Tesisi Ön Fizibilite Projesi"ne hibe desteği verileceği bildirildi.

        Hibe protokolü, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük tarafından imzalandı.

        Projeyle ilçedeki karbondioksit kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik teknik ve ekonomik analizler yapılacak.

        - Hüyük'te itfaiye ve yangın güvenliği eğitimi verildi

        Hüyük ilçesinde öğrencilere yönelik itfaiye ve yangın güvenliği eğitimi düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik itfaiye ve yangın güvenliği eğitimi gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere, teorik bilginin yanında uygulamalı tatbikat yapıldı.

        - Yunak'ta "Cumhuriyetin Banknotları" sergisi açıldı

        Yunak ilçesinde "Cumhuriyetin Banknotları" kağıt para sergisi açılışı yapıldı.

        Öğretmenevi Konferans Salonu'nda açılan sergiyi, Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Belediye Başkanı Subhan Günaltay ve protokol üyeleri gezdi.

        Sergi hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Taşavlı, açılışta, "Bu sergi, geçmişten günümüze kullanılan kağıt paraların yanı sıra milletimizin tarih yolculuğunu, devlet geleneğini, egemenlik anlayışını ve kültürel birikimini yansıtmaktadır. Banknotlar üzerinde yer alan figür ve semboller, ait oldukları dönemin özelliklerini ortaya koymaktadır." ifadesini kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

