        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:21
        Konyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü sahasında Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.

        Antrenman, pas çalışması ve 5'e 5 oyun ile tamamlandı.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

