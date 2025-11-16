Konya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
E.Ü. idaresindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, Konya Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 42 NK 265 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
