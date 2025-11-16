Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 19:46 Güncelleme: 16.11.2025 - 19:46
        Konya'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        E.Ü. idaresindeki 42 B 3181 plakalı otomobil, Konya Caddesi'nde H.K. yönetimindeki 42 NK 265 plakalı traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

