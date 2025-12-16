Konya'da sanayide 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 3 sanığa hapis cezası talebi
Konya'da sanayide çıkan kavgada bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 3 sanık hakkında mütalaa açıklandı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar İsmail Ö, Cemil K. ve tutuksuz yargılanan Şevki K. ile taraf avukatları ve maktul Nasıf Berat Adıkuzel'in yakınları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık Cemil K, maktul ile aralarında alacak verecek meselesinden kaynaklı bir anlaşmazlık yaşandığını ama olay günü maktulü öldürme niyetiyle hareket etmediğini öne sürerek tahliyesini ve beraatini istedi.
Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını savunarak beraatlerini istedi.
İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanık Cemil K'nin maktule karşı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar, müşteki Osman K'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 13 yıl 6 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.
Sanık İsmail Ö'nün maktule yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle, müşteki Osman K'ye yönelik "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 13 yıl 6 aya kadar cezalandırılması istendi.
Sanık Şevki K'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
- Olay
Konya'nın Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde sanayide 23 Ekim 2024'te gece saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Cemil K, Nasıf Berat Adıkuzel'i tüfekle öldürmüştü. Çıkan olayda Osman K. de silahla yaralanmıştı.
Olayla ilgili Cemil K, İsmail Ö. ve Şevki K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
