Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinde etkili olan kuraklık dolayısıyla yağmur duası programı düzenlendi.
Beyşehir ilçesinde etkili olan kuraklık dolayısıyla yağmur duası programı düzenlendi.
Sevindik Mahallesi'nde üreticiler ve vatandaşlar su kaynaklarının ve tarım arazilerinin berekete kavuşması için dua etti.
Program yapılan duanın ardından ikram edilen yemekle sona erdi.
- Beyşehir'de minik yüreklerden Mevlana'ya vefa
Beyşehir'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Mevlana Haftası dolayısıyla program düzenledi.
Minik öğrenciler, sema gösterisi başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yaptı.
Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Kur'an kursu öğreticileri ve velileri tebrik ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
- Beyşehir'de şehitlere veda buluşması
Üniversiteli öğrenciler Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliğini ziyaret etti.
Eşrefoğlu Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler, yurt idarecileriyle derneği ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.
Ziyarette, İlçe Müftüsü Enes Aktaş, şehitler ve vefat eden gaziler için dua etti.
Derneğin Beyşehir Temsilcisi Gazi Ahmet Taşkın, bu anlamlı ziyaret dolayısıyla tüm misafirlere teşekkür ederek, gençlerin gösterdiği vefanın kendileri için büyük anlam taşıdığını kaydetti.
- Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne atama
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğüne atanan Mehmet Kendir, göreve başladı.
Kendir, Beyşehir İlçe Sağlık Müdürü olarak görevlendirilmenin onurunu ve sorumluluğunu yürekten hissettiğini söyledi.
Görev süresi boyunca koruyucu sağlık hizmetlerini merkeze alan, özellikle gençlerde sağlık bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Kendir, kanser taramalarını ve erken teşhisi önceleyen bir anlayışla çalışmayı öncelik edineceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.