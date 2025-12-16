Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinde etkili olan kuraklık dolayısıyla yağmur duası programı düzenlendi.

Sevindik Mahallesi'nde üreticiler ve vatandaşlar su kaynaklarının ve tarım arazilerinin berekete kavuşması için dua etti.

Program yapılan duanın ardından ikram edilen yemekle sona erdi.

- Beyşehir'de minik yüreklerden Mevlana'ya vefa

Beyşehir'de 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri Mevlana Haftası dolayısıyla program düzenledi.

Minik öğrenciler, sema gösterisi başta olmak üzere çeşitli etkinlikler yaptı.

Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, programda yaptığı konuşmada, Kur'an kursu öğreticileri ve velileri tebrik ederek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

- Beyşehir'de şehitlere veda buluşması

Üniversiteli öğrenciler Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliğini ziyaret etti.

Eşrefoğlu Yurdu'nda kalan üniversiteli öğrenciler, yurt idarecileriyle derneği ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.