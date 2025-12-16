Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'te otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:43
        Hüyük'te otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Cengiz Y. idaresindeki 33 LD 626 plakalı otomobil, Çukurkent Mahallesi Kavşağı'nda Hüseyin A. kontrolündeki 42 HP 787 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücüler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

