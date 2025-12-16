Hüyük'te otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cengiz Y. idaresindeki 33 LD 626 plakalı otomobil, Çukurkent Mahallesi Kavşağı'nda Hüseyin A. kontrolündeki 42 HP 787 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücüler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
