Konya'da çıkan yangında 20 ton saman yandı
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan saman yangını söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan saman yangını söndürüldü.
Beşkardeş Mahallesi'ndeki arazide bulunan saman balyasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında 20 ton samanın ve 8 ton arpanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.