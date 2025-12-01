Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yakalanan 55 dolandırıcılık şüphelisinden 26'sı tutuklandı

        Konya'da siber suçlarla mücadele operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 26'sı tutuklandı, yaklaşık 35 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 01.12.2025 - 20:07
        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 16 milyar liralık dolandırıcılık ağı kurdukları tespit edilen şüphelilere yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı, 26'sı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında 10 araç, 5 taşınmaz, bankalarda 3 milyon 502 bin 413 lira ve kripto hesaplarda 59 bin 195 dolar olmak üzere yaklaşık 35 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

