Konya'da 5 gün önce kaybolan 15 yaşındaki çocuk dağlık arazide ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki çocuk, dağlık arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde 5 gündür haber alınamayan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Berk İvacık için ekipler seferber oldu.

İvacık, motosikletine ulaşılan bağ evinin yakınlarındaki dağlık arazide av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

Ekipler, İvacık’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alanda inceleme yapan ekipler, ateş yakılmış küçük çukur ile ağaç dallarıyla yapılmış çadır benzeri barınak buldu.

İvacık’ın 26 Kasım'da evden ayrılmadan önce ailesine "Yaşama isteğim kalmadı. Allah’a emanet olun." ifadelerinin yer aldığı veda mektubu bıraktığı ve av tüfeğini alarak ortadan kaybolduğu tespit edildi.

İvacık’ın cansız bedeninin olay yerindeki incelemelerin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı, kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

- Olay

Beyşehir'de işe gitmek üzere 26 Kasım sabahı evinden ayrılan Berk İvacık'ın geri dönmemesi üzerine geniş çaplı arama başlatılmış, jandarma, AFAD, İHH ekipleri, komando timleri, su altı polisleri, iz takip köpekleri ve yüzlerce gönüllü, bölgeyi karış karış taramıştı. Çalışmalara Bayraktar TB2 İHA da havadan destek vererek görüntüleme yapmış, kırsal ve ormanlık alanların yanı sıra gölet çevresi, dere yatakları, çoban evleri, su kuyuları ve zorlu koşullardaki arazi özel ekiplerle taranmış, gece görüşlü termal dronlar da kullanılmış ancak İvacık'a 5 gündür ulaşılamamıştı.