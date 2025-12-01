Habertürk
        Konya Haberleri

        Yunak Hacıömeroğlu Mahallesi Köy Konağı açıldı

        Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Hacıömeroğlu Mahallesi'nde yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan Köy Konağı Muhtarlık Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Giriş: 01.12.2025 - 14:24 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:24
        Yunak Hacıömeroğlu Mahallesi Köy Konağı açıldı
        Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Hacıömeroğlu Mahallesi'nde yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan Köy Konağı Muhtarlık Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı.

        Açılış törenine Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

        Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Köy Konağının Hacıömeroğlu Mahallesi sakinleri için önemli bir buluşma noktası, dayanışma merkezi ve sosyal yaşam alanı olmasını hedeflediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

