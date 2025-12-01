Yunak Hacıömeroğlu Mahallesi Köy Konağı açıldı
Konya'nın Yunak ilçesine bağlı Hacıömeroğlu Mahallesi'nde yapımı Konya Büyükşehir Belediyesi ve Yunak Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan Köy Konağı Muhtarlık Hizmet Binası, düzenlenen törenle açıldı.
Açılış törenine Yunak Kaymakamı Can Alperen Taşavlı, Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.
Belediye Başkanı Subhan Günaltay, Köy Konağının Hacıömeroğlu Mahallesi sakinleri için önemli bir buluşma noktası, dayanışma merkezi ve sosyal yaşam alanı olmasını hedeflediklerini ifade etti.
