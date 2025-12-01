Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Giriş: 01.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:27
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Akşehir'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, D-300 kara yolunda durdurduğu araçtaki İ.Ş.'nin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada 1400 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

