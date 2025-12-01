Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

ALEYNA KARTAL - Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığını hatırlamıyormuş

Kazayla ilgili detayların yer aldığı iddianamede, sanığın savunmasına da yer verildi.

Sanık İsmail A, yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığını hatırlamadığını öne sürerek, şunları beyan etti:

"İkametimden iş yerime gitmek için çıktım. Çayırbağı yolunda seyrederken hızım 68 kilometre saat hızdaydı. Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığımı hatırlamıyorum. Kazadan bir gün önce yapmış olduğum ağır spor ve ağır beslenme nedeniyle kendimi kaybetmiş olabilirim. Yolun yarısına kadar kendimdeydim, sonrasında olan biteni bilmiyorum. 2006-2007'de psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2020'de de verilen ilaçları kullanmadım. Olayla ilgili üzgünüm."

- Kaza günü iki kez kırmızı ışık ihlali yapmasına dikkati çekildi İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağında, sanığın iki defa kırmızı ışık ihlali yaparak aracıyla seyretmesine ve kırmızı ışıkta bekleyen araca hızla çarpmasına yer verildi. Sanığın alkolsüz olduğu ve vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullanmadığının tespit edildiği bildirildi. Kaza tespit tutanağına göre sanığın aracının hızını azaltmayarak kazanın oluşumuna müessir kural ihlalinde bulunduğu, maktulün ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Kollukça tanzim edilen tutanakta sanığa ait aracı gören kameralardan yapılan hesaplamamayla sanığın hızının 229 kilometre saat olduğu tespit edildi. Sanığın aracında yapılan teknik incelemeler neticesinde fren sisteminde, motor ve şanzıman bölümlerinde, elektronik sisteminde, ön düzen bölümünde geçmiş dönem arıza kayıtlarında herhangi bir teknik sorun olmadığı, devam eden bir sorun olmadığı, en son hafif kusurlu olarak muayeneden geçtiği, aracın genel bakımının da 21 Eylül 2025'te özel serviste yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazanın teknik sorundan kaynaklanmadığı şeklinde rapor tanzim edilmiştir."

- Sanığın iddiaları delillerle çürütüldü İddianamede sanığın savunmasında farklı şeyler beyan etmişse de dosya kapsamında kaza anından hemen önce telefon görüşmesi gerçekleştirmesi, kaza anında rahatsızlık geçirmiş olabileceğine dair savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, sanığın eşinin bilgi sahibi olarak alınan beyanında aracın arızalarının olduğunu beyan etmiş ise de bilirkişi raporunda araçta kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir mekanik arızanın tespit edilmediğine dikkati çekildi. - Olası kast değerlendirmesi İddianamede olası kast değerlendirilmesiyle ilgili ise şunlar kaydedildi: "Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre saat hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Bu şekilde sanığın gerek kaza öncesinde gerekse kaza sırasındaki eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, maktulün ölümüne ilişkin neticeyi istememekle beraber, neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bilmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak hareketini sürdürmek suretiyle üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."