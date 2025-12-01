Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi

        ALEYNA KARTAL - Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 01.12.2025 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırmızı ışıkta öğretmenin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 25 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücü hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü İsmail A. hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        - Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığını hatırlamıyormuş

        Kazayla ilgili detayların yer aldığı iddianamede, sanığın savunmasına da yer verildi.

        Sanık İsmail A, yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığını hatırlamadığını öne sürerek, şunları beyan etti:

        "İkametimden iş yerime gitmek için çıktım. Çayırbağı yolunda seyrederken hızım 68 kilometre saat hızdaydı. Yolun yarısından sonra aracı nasıl kullandığımı hatırlamıyorum. Kazadan bir gün önce yapmış olduğum ağır spor ve ağır beslenme nedeniyle kendimi kaybetmiş olabilirim. Yolun yarısına kadar kendimdeydim, sonrasında olan biteni bilmiyorum. 2006-2007'de psikolojik rahatsızlık geçirdim. 2020'de de verilen ilaçları kullanmadım. Olayla ilgili üzgünüm."

        - Kaza günü iki kez kırmızı ışık ihlali yapmasına dikkati çekildi

        İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağında, sanığın iki defa kırmızı ışık ihlali yaparak aracıyla seyretmesine ve kırmızı ışıkta bekleyen araca hızla çarpmasına yer verildi.

        Sanığın alkolsüz olduğu ve vücudundan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemede herhangi bir uyuşturucu yahut uyarıcı madde kullanmadığının tespit edildiği bildirildi.

        Kaza tespit tutanağına göre sanığın aracının hızını azaltmayarak kazanın oluşumuna müessir kural ihlalinde bulunduğu, maktulün ise herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

        "Kollukça tanzim edilen tutanakta sanığa ait aracı gören kameralardan yapılan hesaplamamayla sanığın hızının 229 kilometre saat olduğu tespit edildi. Sanığın aracında yapılan teknik incelemeler neticesinde fren sisteminde, motor ve şanzıman bölümlerinde, elektronik sisteminde, ön düzen bölümünde geçmiş dönem arıza kayıtlarında herhangi bir teknik sorun olmadığı, devam eden bir sorun olmadığı, en son hafif kusurlu olarak muayeneden geçtiği, aracın genel bakımının da 21 Eylül 2025'te özel serviste yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazanın teknik sorundan kaynaklanmadığı şeklinde rapor tanzim edilmiştir."

        - Sanığın iddiaları delillerle çürütüldü

        İddianamede sanığın savunmasında farklı şeyler beyan etmişse de dosya kapsamında kaza anından hemen önce telefon görüşmesi gerçekleştirmesi, kaza anında rahatsızlık geçirmiş olabileceğine dair savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, sanığın eşinin bilgi sahibi olarak alınan beyanında aracın arızalarının olduğunu beyan etmiş ise de bilirkişi raporunda araçta kazaya sebebiyet verebilecek herhangi bir mekanik arızanın tespit edilmediğine dikkati çekildi.

        - Olası kast değerlendirmesi

        İddianamede olası kast değerlendirilmesiyle ilgili ise şunlar kaydedildi:

        "Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre saat hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Bu şekilde sanığın gerek kaza öncesinde gerekse kaza sırasındaki eylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, maktulün ölümüne ilişkin neticeyi istememekle beraber, neticenin meydana gelmesinin muhtemel olduğunu bilmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalarak hareketini sürdürmek suretiyle üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."

        İsmail A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, Konya'nın Meram ilçesinde 3 Ekim'de Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan İsmail A, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: O ben değilim
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Eşini ve oğlunu öldüren doktor cezaevinde öldü!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Derbi ne kadar değerli?
        Derbi ne kadar değerli?
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        "Anka Toplu Konutları" sakinlerine kapılarını açtı
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Anız yangınında feci ölüm!
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu

        Benzer Haberler

        Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Konya'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Konya'da Adliye - Şehir Hastanesi Raylı Sistem bağlantısında sona yaklaşıld...
        Konya'da Adliye - Şehir Hastanesi Raylı Sistem bağlantısında sona yaklaşıld...
        İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası ka...
        İşitme engelli judocu Esma Gökülü sakatlığına rağmen olimpiyat madalyası ka...
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        NEÜ BİTAM, ulusal ve uluslararası projelerle öne çıkıyor NEÜ BİTAM'dan sana...
        NEÜ BİTAM, ulusal ve uluslararası projelerle öne çıkıyor NEÜ BİTAM'dan sana...
        Konya'daki kayıp çocuktan 97 saattir iz yok
        Konya'daki kayıp çocuktan 97 saattir iz yok