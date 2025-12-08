DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da sergi açılışına katıldı

Ardından davetlilerle sergiyi gezen ve eserlere ilişkin Türkmen'den bilgi alan Babacan, ressamı tebrik etti.

Törende Türkmen ile Prof. Dr. Cebrailoğlu'nun konuşmalarının ardından Babacan, beraberinde Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile "Saklı Kalan Fırçam" adlı serginin açılış kurdelesini kesti.

Türkmen, Babacan'a 5 yıllık süreçte yoğun bir mesai ve özenle 80'i aşkın eser ortaya çıkardığını anlattı.

Babacan, Selçuk Üniversitesi Müze ve Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılış töreninde, 60 yaşında resim yapmaya başlayan, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun desteği ile ilk kişisel sergisini açan Türkmen ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.