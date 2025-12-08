Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da sergi açılışına katıldı

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da ressam Ayşe Türkmen'in kişisel sergi açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 16:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da sergi açılışına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da ressam Ayşe Türkmen'in kişisel sergi açılışına katıldı.

        Babacan, Selçuk Üniversitesi Müze ve Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılış töreninde, 60 yaşında resim yapmaya başlayan, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun desteği ile ilk kişisel sergisini açan Türkmen ile sohbet etti.

        Türkmen, Babacan'a 5 yıllık süreçte yoğun bir mesai ve özenle 80'i aşkın eser ortaya çıkardığını anlattı.

        Törende Türkmen ile Prof. Dr. Cebrailoğlu'nun konuşmalarının ardından Babacan, beraberinde Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile "Saklı Kalan Fırçam" adlı serginin açılış kurdelesini kesti.

        Ardından davetlilerle sergiyi gezen ve eserlere ilişkin Türkmen'den bilgi alan Babacan, ressamı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Kartalkaya'da gerekçeli karar açıklandı!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        Bahis operasyonundaki 38 şüpheli adliyede!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        17 yaşındaki caniyle ilgili korkunç ayrıntı!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Antalya'da 10 saatte 2 deprem ve önemli açıklama!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        160 bin metal işçisine işverenden ilk teklif
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Esad rejiminin devrilişi birinci yılında kutlanıyor
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de kadro dışı kararı!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        Taksici cinayetinde Yargıtay son sözü söyledi!
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Reşit olduktan 3 gün sonra evlendi
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Adliye katibi zimmetine 6.5 milyon TL geçirdi!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Bastonlu 'Rambo'
        Bastonlu 'Rambo'
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        G.Saray'da sakat futbolcuların son durumu!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        Cimbom, Monaco deplasmanında: Hedef ilk 8!
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel

        Benzer Haberler

        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'den kısa kısa
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etki...
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etki...
        Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
        18 yaşındaki kızdan geriye son çalıştığı notları kaldı Genç kızın ölümüne n...
        18 yaşındaki kızdan geriye son çalıştığı notları kaldı Genç kızın ölümüne n...
        Selçuklu'nun sembol mekanlarında Şeb-i Arus yoğunluğu yaşanıyor
        Selçuklu'nun sembol mekanlarında Şeb-i Arus yoğunluğu yaşanıyor
        Seydişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi
        Seydişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi