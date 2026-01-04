Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 15:06 Güncelleme: 04.01.2026 - 15:06
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Pınarbaşı Mahallesinde Eski Demirciler Sanayi bölgesinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan C.E. ve D.E, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılar, müdahalenin ardından il merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

