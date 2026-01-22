Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi

        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, deneyimli kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısıyla 2025'te kentten ve çevre illerden getirilen 21 bin hayvana veterinerlik hizmeti sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki hayvan hastanesinde geçen yıl 21 bin veterinerlik hizmeti verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SERHAT ÇETİNKAYA - Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, deneyimli kadrosu ve gelişmiş teknik altyapısıyla 2025'te kentten ve çevre illerden getirilen 21 bin hayvana veterinerlik hizmeti sundu.

        Günün her saati hizmet veren 11 bin metrekarelik hastane, ön muayene odalarından görüntüleme ünitelerine, ameliyathanelerden laboratuvar ve aşı birimlerine kadar donanımlı yapısıyla dikkati çekiyor.

        Hastanede kedi, köpek, egzotik canlılar ve kafes hayvanlarının yanı sıra at, büyükbaş, küçükbaş gibi çiftlik hayvanlarının da teşhis ve tedavisi yapılıyor.

        Hayvanların sağlığına kavuşması için titizlikle çalışan veteriner hekimler, cerrahi, iç hastalıkları, diş ve onkoloji başta olmak üzere birçok alanda ileri düzey uygulamalar gerçekleştiriyor.

        Doğum, jinekoloji, iç hastalıkları, suni tohumlama ve cerrahi kliniklerinin bulunduğu hayvan hastanesinde ameliyat sonrası bakım hizmetleri ile karantina ve izolasyon üniteleri de hayvan sağlığı ve güvenliği açısından etkin şekilde kullanılıyor.

        - Hayvanların yüzde 70'ini kediler oluşturuyor

        Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10 yıldır sahiplenme oranlarına bağlı olarak hastanelerine getirilen hayvan sayısında da önemli artışlar yaşandığını söyledi.

        Alkan, her türlü operasyonu yüksek başarı oranıyla gerçekleştirebildiklerine dikkati çekti.

        Geçen yıla göre getirilen hayvan sayısının bin arttığına değinen Alkan, "2025'te toplam 21 bin hayvana baktık. Bunların yüzde 70'i kedi, yüzde 10-15'i köpek, yüzde 10 civarı sığır, koyun, keçi, birazı da egzotik hayvan ve yaban hayatından gelen hayvanlar. Bu hayvanlarımızın her türlü rahatsızlıklarına karşı burada gerek medikal gerekse cerrahi tedaviler gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

        - Diş tedavisine ilgi arttı

        Hastanede iç hastalıklarının 7 bin 638 bin, cerrahinin 6 bin, acil servis kliniğinin 3 bin 500 hayvan sayısıyla en yoğun bölümler olduğunu anlatan Alkan, şöyle konuştu:

        "Kedi ve köpeklerde son yıllarda, önceleri ihmal edilen, göz ardı edilen diş rahatsızlıklarına ilişkin şikayetler fazla miktarda geliyor. Bu bağlamda kedi ve köpeklerdeki diş hastalıklarının gerek kanal tedavisi, gerek çürük dişlerin dolgusu ve gerekse çekilmesi gibi tedaviler yapılıyor. Yine özellikle trafik kazalarına, travmalara ya da ateşli silah yaralanmalarına bağlı kırık gibi sert dokuyu ilgilendiren hastalıklarda ortopedik operasyonları yapıyoruz."

        Onkoloji tedavilerinde de doku biyopsisi ya da kitle örneği alarak fakülte bünyesindeki patoloji biriminde analiz ettiklerini belirten Alkan, sonuca göre medikal veya cerrahi uygulamaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İki kadının katili, Mihriban'ın cesedini gömmeye giderken kameraya yansıdı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        Tuğyan'ın eski sevgilisi adliyede
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        ABD Başkanı Trump'tan Fed mesajı
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması

        Benzer Haberler

        Gayrimenkul işlemlerinde, "Benim bankamda bir sıkıntı var" bahanesine dikka...
        Gayrimenkul işlemlerinde, "Benim bankamda bir sıkıntı var" bahanesine dikka...
        NEÜ'de "Modern Dünyada Duruş Sahibi Olmak" konuşuldu
        NEÜ'de "Modern Dünyada Duruş Sahibi Olmak" konuşuldu
        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Domuza çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü
        Domuza çarpan otomobil, şarampole yuvarlandı; 1 ölü
        Konya'da kafedeki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
        Konya'da kafedeki kavgada yaralanan genç hayatını kaybetti
        Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan müşteri, hayatını kaybetti
        Kafede iki grubun silahlı kavgasında yaralanan müşteri, hayatını kaybetti