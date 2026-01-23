Habertürk
        Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        23.01.2026 - 16:44
        Konyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

        Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda fonksiyonel kuvvet çalışması, sahada da çift kale maç yaptı.


        Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.





        - Türüç iddialı

        Deneyimli oyuncu Deniz Türüç, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönmek istediklerini söyledi.

        Çıkışa ihtiyaçları olduğunun altını çizen Türüç, "Gaziantep FK maçını kazanmak istiyoruz. Konyaspor büyük bir camia, güzel bir kulüp ve güzel bir şehir. İçinde bulunduğumuz durum bize yakışmıyor ama bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.

        Türüç, kulübün ve şehrin potansiyeline dikkati çekerek, "Teknik ekip, oyuncu grubu ve yönetim olarak çok iyi bir yapıya sahibiz. Tesisler, saha ve imkanlar Türkiye'nin en iyileri arasında. Potansiyelimiz yüksek. Kısa vadede hedefimiz ilk 10 içinde yer almak, ardından daha büyük hedefler koymak." diye konuştu.

        Gaziantep FK maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren Türüç, şunları kaydetti:

        "Zor bir süreçten geçiyoruz ancak kaybetmemek de önemli. Bundan daha önemlisi sahada doğru oyunu ortaya koymak. Eyüpspor maçında oyunu domine ettik. Skor istediğimiz gibi olmadı ama oyun olarak çok güçlüydük. Futbolda bazen çok istediğinizde işler ters gidebiliyor. Buna rağmen takım olarak herkes sorumluluk alıyor. Bireysel performanstan çok takım olmak önemli. Zor günlerde taraftarımıza daha fazla ihtiyacımız var. Bu kulübün gücünü herkes biliyor. Benim performansım iyi olsa bile keşke kazanmış olsaydık, önemli olan takımın galip gelmesi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

