        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde, 30 ülkeden 315 elit sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 19:50 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:50
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde, 30 ülkeden 315 elit sporcunun katılımıyla düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen seremonideki konuşmasında, ulusal ve uluslararası arenada önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

        Prestijli bir organizasyonla Avrupa'nın en iyi bisikletçilerini Konya'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Akın, şöyle konuştu:

        "Uluslararası standartlarda bir organizasyonla düzenlediğimiz Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, ülkemizin spor altyapısı ve bu alandaki gelişimine değer katmakta ve Konya'mızın bisiklet sporundaki öncü rolünü bir kez daha dünyaya göstermektedir."

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise son dönemde yapılan tesisler ve organizasyonlarla Konya'nın spor şehri hüviyetinin gün geçtikçe güçlendiğini ifade etti.

        Bisiklet konusunda Türkiye'de önde gelen bir şehir olma yolunda ilerlemeye devam ettiklerine değinen Altay, şunları kaydetti:

        "Konya'mızda yapılan bütün organizasyonlarda paydaş olmaya gayret ediyoruz. Bugün ayrı bir mutluluğumuz da büyükşehir belediyesi sporcularımızdan birinin milli takımda yarışıyor olması. Başta kendi sporcumuza, milli takımımıza ve tüm sporculara başarılar diliyorum."





        - "İnşallah dünya rekorlarının kırıldığı bir organizasyon olur"

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan salonun sunduğu üst düzey imkanlara dikkati çekti.

        Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Müftüoğlu, "Yönetim kurulu gerçekten çok uyumlu, çok iyi bir şekilde bu organizasyonu gerçekleştirmek için her şeyi yaptı. Türk Telekom, tarihi bir sponsorluk yaptı. Bu organizasyonu da inşallah dünya rekorlarının kırıldığı bir organizasyon olarak başarılı şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

        Programda, Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa da bir konuşma yaptı.

        Kentte 5 Şubat'ta sona erecek organizasyonda sporcular, kadınlar ve erkekler elit kategorilerinde takım takip, takım sprint, eleme yarışı, sprint, keirin, madison ve omnium disiplinlerinde pedal çeviriyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

