        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:18 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:18
        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) iş birliğinde düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Konya'da başladı.


        Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonun sabah seansında kadınlar ve erkeklerde eleme yarışları yapıldı.


        Şampiyona, akşam yapılacak açılış seremonisinin ardından final yarışlarıyla devam edecek. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.

        Toplam 30 ülkeden 315 elit sporcunun katıldığı şampiyona, 5 Şubat'ta sona erecek.

