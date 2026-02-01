Habertürk
        Konya'da evinin bahçesine uyuşturucu gizleyen şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 10:13 Güncelleme: 01.02.2026 - 10:13
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İlçe dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen F.P. ve H.D'nin üzerinde ve evlerinde arama yapıldı.

        Evlerinin arka bahçesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, F.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

