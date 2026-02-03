Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı

        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 23:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:14
        2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları tamamlandı
        Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi.

        Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkekler bireysel takip yarışında, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Lev Gonov altın, Danimarka'dan Juel Robin Skıvıld gümüş ve İtalya'dan Renato Favero bronz madalya aldı.

        Erkekler scratch yarışında İsviçre'den Alex Vogel altın, bağımsız sporcu olarak yarışan Rus sporcu İlya Savekin gümüş, Hollanda'dan Vincent Hoppezak ise bronz madalya kazandı.

        Erkekler scratch yarışı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, 22 kişinin katıldığı yarışı 16. sırada tamamladı.

        Kadınlar omnium yarışında ise Büyük Biritanya'dan Anna Morris altın, Norveç'ten Anita Yvonne Stenberg gümüş ve Belçika'dan Shari Bossuyt ise bronz madalya kazandı.

        Kadınlar sprint yarışında da Büyük Biritanya'dan Emma Finucane altın madalya alırken yine Büyük Biritanya'dan Sophie Capewell gümüş ve bağımsız sporcu yarışlara katılan Rus sporcu Alina Lysenko bronz madalya elde etti.

        Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Organizasyon, yarın dördüncü gün yarışlarıyla sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

