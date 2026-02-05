Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular

        ALEYNA KARTAL - Konya'da iki çocukları olan çift, koruyucu ailesi oldukları iki kardeşin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen Mikail ile mutluluklarını katladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Konya'da iki çocukları olan çift, koruyucu ailesi oldukları iki kardeşin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen Mikail ile mutluluklarını katladı.

        İki çocuğu olan Rahime (39) ile Hüseyin Akbay (47) çifti, evliliklerinin 18. yılında koruyucu aile olmaya karar verdi.

        Bir çocuğun hayatına dokunmak isteyen çift, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Akbay çifti, 2013'te 13 yaşındaki Abdullah ile 4 yaşındaki Emine'ye evlerinin kapısını açtı.

        Çocuklara ömürlerini adayan çift, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente getirilen 6 yaşındaki Mikail'in de 2024'te koruyucu ailesi oldu.

        Çift, çocuklarla aralarındaki sevginin ve mutluluğun daha da büyüdüğüne inanıyor.

        - "Onun bana 'Anne' deyişi mutluluk veriyor"

        Rahime Akbay, AA muhabirine, çocuklarını büyüttükten sonra anneliği iki kardeş ve Mikail ile tekrardan tatmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        İlk başta misafir olarak evlerine gelen Mikali'in neşesiyle herkesi mutlu ettiğini anlatan Akbay, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımızın hepsi bizim için çok değerli. Oğlumuz Abdullah eve geldiğinde ağlamaya başladı. Sebebini sorduğumuzda kardeşinin de olduğunu, ayrılamak istemediğini söyledi. Bu beni çok etkiledi. Biz Emine'yi de getirdik. Kardeşleri ayırmadık, kocaman bir aile olduk. Depremden etkilenen çocukları evimizde misafir etmek için başvuru yaptık. Mikail ile tanıştık ve koruyucu aile olmaya karar verdik. Depremle ilgili hafızasındaki kötü anıları yok etmeye çalışıyoruz. Mikail cıvıl cıvıl bir çocuk. Mikail hareketli bir çocuk ve onunla ilgilenmek bize mutluluk veriyor. Onun bana 'Anne' deyişi mutluluk veriyor. Onlar gelince çok mutlu olduk. Çocuklar kardeşleri ve ağabeyleriyle güzel vakit geçiriyor. Biz Abdullah, Emine ve Mikail'in başkalarının çocukları olduğunu unuttuk. Onlar bizim çocuklarımız oldu, benim evladım oldu. Onlara bir şey olduğunda benim canım yanıyor."

        - "Onun neşesiyle biz de neşeleniyoruz"

        Hüseyin Akbay ise yıllarca iki kardeşi birbirinden ayırmadan ilgilenmeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Abdullah ve Emine'nin eve ilk geldikleri ilk günü unutamadığını vurgulayan Akbay, şunları kaydetti:

        "Abdullah ve Emine evimize gelince çok mutlu olduk. Sonra Mikail de gelince evimiz daha da cıvıl cıvıl oldu. Mikail bize neşesiyle mutluluk veriyor. Onun neşesiyle biz de neşeleniyoruz. Çocukları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Mikail'in arkasında dolaşmaktan, sofrada beraber olmaktan, markete giderken bile sevinçliyiz. Amacımız, çocuklarımızı vatana millete daha hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        Aile hekimini darbeden müezzin, savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alı...
        Aile hekimini darbeden müezzin, savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alı...
        Tümosan Konyaspor, İlhan Palut'u davet etti
        Tümosan Konyaspor, İlhan Palut'u davet etti
        Konyaspor'da İlhan Palut transfer görüşmeleri için şehre davet edildi
        Konyaspor'da İlhan Palut transfer görüşmeleri için şehre davet edildi
        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda dördüncü gün geride kaldı
        UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda dördüncü gün geride kaldı
        Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili şüpheli tutukland...
        Konya'da aile sağlığı merkezindeki darp iddiasıyla ilgili şüpheli tutukland...
        Konya Şeker'de kampanya sezonu sona erdi: 496 bin ton şeker üretildi
        Konya Şeker'de kampanya sezonu sona erdi: 496 bin ton şeker üretildi