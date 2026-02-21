Canlı
        Konya Haberleri

        Konya'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        21.02.2026 - 12:33
        Konya'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Zanlı B.Y, Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında 13 Şubat'ta tartıştığı R.Ö'yü darbetti.

        Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan R.Ö, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan B.Y, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

