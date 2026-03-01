Konyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında 5 Mart Perşembe günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, salonda yapılan ısınmayla başladı. RAMS Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Sahada rondo ve topla oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

