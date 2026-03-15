        Konya'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Konya'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.


        İlçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Evin birinci katına giren ekipler, içeride dumandan etkilenen bir çiftle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 60 yaşındaki Sedef Sarıtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen eşi Ali Sarıtaş ise Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, baca kaynaklı çıkan yangının çiftin kaldığı odadaki yatak ve yorganı tutuşturduğu, evin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı ve çiftin uykuda iken dumana maruz kaldığı tespit edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

