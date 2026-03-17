Yeni Zelanda'dan yola çıkan bisikletçi Beyşehir'de mola verdi

Yeni Zelanda'dan yola çıkan kadın bisikletçi Alice Terrien, Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı. Terrien, mola verdiği Beyşehir Bisikletevi'nde, uzun yolculuğu sırasında farklı ülkeleri geçerek Türkiye'ye ulaştığını ve bir süre dinlendikten sonra yeniden yola çıkacağını söyledi. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçeye gelen bisiklet gezginlerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.