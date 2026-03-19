        Konya Valisi Akın'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Konya Valisi İbrahim Akın, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

        Giriş: 19.03.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Akın, yayımladığı mesajında, aziz milletin tarih boyunca birlik ve beraberliğini pekiştiren, ortak değerler etrafında kenetlenmesini sağlayan milli ve dini bayramların toplumsal hayatın en kıymetli değerleri olduğunu belirtti.

        Bu müstesna günlerin, köklü medeniyetin taşıdığı merhamet, dayanışma ve kardeşlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı özel zamanlar olduğunu ifade eden Akın şunları kaydetti:

        "Mübarek üç ayların manevi ikliminde başlayan ve rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif ile taçlanan bu kutlu süreçte, sabrın, şükrün ve yardımlaşmanın en güzel örnekleri yaşanmıştır. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, edilen dualar, kurulan gönül sofraları ve yapılan iyilikler, milletimizin kadim dayanışma ruhunu bir kez daha göstermiş, gönüllerimizi aynı manevi iklimde buluşturmuştur. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, büyüklerin ziyaret edildiği, küçüklerin sevindirildiği, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günlerdir. Bu mühim günler, aynı zamanda ihtiyaç sahiplerini hatırlamanın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmayı büyütmenin en güzel vesilelerinden biridir. Ramazan Bayramı ise bu manevi yolculuğun sevinç ve huzurla taçlandığı, ramazan boyunca gönüllerimizde biriktirdiğimiz güzelliklerin bayram sabahının aydınlığıyla topluma yayıldığı anlamlı bir eşiği temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta kıymetli Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyor, mazlum coğrafyalarda barış ve bayram sevincini bekleyen kardeşlerimizin de en kısa zamanda huzura kavuşmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
