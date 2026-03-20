Konya ve çevre illerde bayram namazı kılındı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da bayram namazı kılmak isteyenler camilerde birlikte saf tuttu.



Konya'da vatandaşlar, kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından dua etti.



Kapu Camisi'nde Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve İl Müftüsü Ali Öge vatandaşlarla bayramlaştı.



Aksaray'da başta Ulu Cami olmak üzere bayram namazı sonrası vatandaşlar bayramlaştı.



Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu.



Selçuklu Camisi'ne gelen vatandaşlar saf tutarak, bayram namazını kıldı, hutbenin ardından dua edildi.



Bayram namazı sonrası vatandaşlar, bayramlaştı.



Karaman İmam-ı Azam Camisi'nde vaazın ardından bayram namazı kılındı, dua edildi.



Namazdan sonra Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.







