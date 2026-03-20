Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Etli yaprak sarması

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya mutfağında önemli yere sahip olan etli yaprak sarması, özellikle bayram, davet ve özel gün sofralarında tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, zengin coğrafi işaretli ürünleriyle dünya mutfağında yer almayı hedefleyen Konya'nın lezzetlerinden etli yaprak sarmasının yapımı anlatıldı.

        Konya mutfağının köklü geçmişini yansıtan, evlerden lokantalara uzanan mutfak kültürünün vazgeçilmez tatlarından olan sarmaların küçük boyutlarda sarılması beceri gerektiriyor.

        Konya etli yaprak sarması, serçe parmağının baş boğumu büyüklüğünde sarılması, sade ama dengeli iç harcı ve ağır ateşte pişirilerek kazandığı lezzetle benzerlerinden ayrışıyor.

        Konya etli yaprak sarmasının tarifini AA muhabirine anlatan şef Fadim Özpek, yemeğin sadeliğiyle öne çıktığını, Konya mutfağının sabır ve özen gerektiren yönünü yansıttığını söyledi.

        Pişirme sürecinde kısık ateş tercih edilerek zaman tanınması gerektiğini belirten Özpek, "Bu yemeğimizde ölçü ve el alışkanlığı büyük önem taşır. Yaprakların ince ve damarsız olması kalitesini doğrudan etkiler. İç harcında baharat ön plana çıkarılmaz, et ve pirincin uyumu korunur. Sarma ne çok sıkı ne de gevşek olmalıdır." dedi.

        Konya etli yaprak sarması için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 500 gram yağlı kıyma (dana döş veya koyun ile karışık)
        • 1 kilogram taze ya da salamura üzüm yaprağı
        • 100 gram ince bulgur (düğü)
        • 100 gram pirinç
        • 100 gram salça
        • 200 gram tereyağı
        • 1 soğan
        • Tuz
        • Pul biber
        • Karabiber
        • Kuru nane
        • Servis için süzme yoğurt

        Yapılışı

        1. İç malzemesi için kıyma, çok ince doğranmış soğan, ince bulgur (düğü), pirinç, salça, tuz, karabiber, kuru nane ve pul biber bir kapta birleştirilerek iyice yoğrulur.
        2. Taze üzüm yaprakları, bir tencerede kaynayan 2 litre suda, yaprakların renkleri hafifçe değişinceye kadar yaklaşık 3 dakika kaynatılıp süzgeçle süzülür.
        3. Salamura yaprak kullanılacak ise bir gece önceden soğuk suya konulan yaprakların suyu birkaç kez değiştirilerek tuzunun çıkması sağlanır.
        4. Yaprakların sapları kesilir, iç harç konur ve yapraklar, serçe parmağının baş boğumu büyüklüğünde sarılır.
        5. Çelik veya döküm tencerede, eritilen tereyağına salça eklenerek kokusu çıkana kadar kavrulur.
        6. Üzerine sarmalar sıra sıra dizilir ve sarmaların açılmaması için en üste bir tabak yerleştirilir.
        7. Tabak seviyesine kadar su eklenip, kaynayıncaya kadar yüksek daha sonra çok kısık ateşte 40-60 dakika pişirilir.
        8. Suyla seyreltilmiş süzme yoğurtla servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        AB, enerji fiyatlarına karşı harekete geçiyor
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor
        Her yerde yağış var!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Akranını tüfekle vuran çocuk tutuklandı
        Akranını tüfekle vuran çocuk tutuklandı
        Karapınar'da Bayram Namazında camiler doldu
        Karapınar'da Bayram Namazında camiler doldu
        Kulu'da Bayram Namazı coşkusu
        Kulu'da Bayram Namazı coşkusu
        Mart karı kardelenleri yeniden beyaza bürüdü
        Mart karı kardelenleri yeniden beyaza bürüdü
        Konya'da Bayram Namazında camiler doldu
        Konya'da Bayram Namazında camiler doldu
        Hadim'de asırlık gelenek: Bayram damı kültürü yaşatılıyor
        Hadim'de asırlık gelenek: Bayram damı kültürü yaşatılıyor