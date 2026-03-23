Seydişehir'de emekliler lokali yeni yerinde hizmete başladı

Seydişehir ilçesinde emekli vatandaşlar için hayata geçirilen emekliler lokali, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.





Bahaddin Paslı Kültür ve Sanat Evi'nde hizmet vermeye başlayan lokal, sosyal alanları, kütüphanesi, ortak çalışma alanlarının bulunduğu vakitlerini daha verimli kullanıyor.



Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, emekli vatandaşların vakitlerini daha verimli kullanacakları, sosyal hayatlarına devam edebilecekleri emekliler lokali, yeni yerinde hizmet vermeye başladığını söyledi.



İlçede yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Ustaoğlu, "İlçedeki yaşlı hemşehrilerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için ilçede yeni sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

