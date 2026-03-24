        Konya'da ihracatı artırmak için çalışmalar hızlandı

        Konya Sanayi Odası (KSO), ihracatı güçlendirmek ve Konyalı sanayicilerin küresel pazarlara erişimini artırmak amacıyla kapsamlı bir uluslararası program başlattı.

        Giriş: 24.03.2026 - 12:11 Güncelleme:
        KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, yıl boyunca ABD, Çin, Dubai ve İtalya'daki uluslararası fuarlara teknik inceleme gezileri düzenleyeceklerini, ayrıca İspanya ve ABD'de ikili iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştireceklerini belirtti.

        Konya'nın üretim ve ihracat odaklı kalkınma vizyonuna katkıda bulunmak için Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri yapmaya, uluslararası fuar katılımları, iş gezileri, alım heyeti organizasyonları ve bilgilendirme programları düzenlemeye devam ettiklerini anlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

        “Sanayicilerimizin yeni pazarlara erişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda yıl boyunca, yurt dışında gerçekleştirilecek 5 uluslararası fuara Konyalı sanayicilerimizin katılımıyla teknik inceleme gezileri düzenleyeceğiz. Ayrıca Savunma Sanayi UR-GE Projemiz kapsamında İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde iki ayrı B2B organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimiz, Konya'mızın üretim gücünü daha fazla ülkeye taşımak ve sanayicilerimizin küresel pazarlardaki etkinliğini artırmak. KSO tarafından organize edilen yurt dışı programlardan biri de ABD'de düzenlenen CONEXPO-CON/AGG Fuarı. Konyalı döküm firmaları bu fuarda ortak stantla yer alacak. KSO tarafından 2026 yılı içerisinde iş gezisi düzenlenmesi planlanan diğer uluslararası fuarlar ve tarihleri ise şu şekilde, ITES 2026 Industry Expo-Çin (28 Mart–5 Nisan), Metal China & Diecasting China 2026- Çin (2–10 Mayıs), Automechanika Dubai-Dubai (10–12 Kasım), EIMA International-İtalya (10–14 Kasım)."

        Büyükeğen, şehrin ihracat kabiliyetini geliştirmek için çalışmalar yürüten Konya Sanayi Odası'nın, aynı zamanda bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Destek Ofisi ile ihracat yapan veya ihracata başlamak isteyen sanayi işletmelerine danışmanlık ve rehberlik desteği vermeye de devam ettiğini hatırlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Biri mezara, öteki hapise... Kardeşi katili oldu!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İstanbul'da ilçelere göre sel riski haritası hazırlandı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Suçlu bulundu
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        Benzer Haberler

        KSO'dan ihracat seferberliği
        KSO'dan ihracat seferberliği
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Türkiye'nin yeni ekmeği Konya'da geliştirildi
        Türkiye'nin yeni ekmeği Konya'da geliştirildi
        Konya'da yangın çıkan bağ evinde hasar oluştu
        Konya'da yangın çıkan bağ evinde hasar oluştu
        Konya'da bağ evinde yangın paniği
        Konya'da bağ evinde yangın paniği
        Hızla su birikintisine giren otomobil takla attı Uzmanı uyardı: "Su birikin...
        Hızla su birikintisine giren otomobil takla attı Uzmanı uyardı: "Su birikin...