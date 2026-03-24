        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürüyor

        Konya'da 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Kazım F. ile taraf avukatları katıldı.

        Açıklanan mütalaada yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten Kazım F, taşeron firma yetkilisi Volkan D, müteahhit Adnan T, dükkan kiracısı Kemal Ö, inşaat mühendisleri İsmail Hakkı E. ve Mustafa C. ile proje mesulü Müjgan D'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Binada bulunan dükkanların sahipleri Hakkı İ. ve Mehmet P. ile mimar Tuncer D'nin, dosya kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda olayla ilgili kusurlu bulunmamaları gerekçesiyle beraatleri istendi.

        Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak 2025'te çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        İran Savaşı'nın İsrail'e getirdiği 'felaket'
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Trump'tan Hegseth'e: Savaşı sen başlattın
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        F.Bahçe'den çifte bomba!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        "Yüksek kaliteli krom rezervi var" yalanıyla 93 milyon dolarlık dolandırıcılık!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        Sane'den şaşırtan istatistik!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Suçlu bulundu
        Suçlu bulundu
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin yeni ekmeği Konya'da geliştirildi
        Türkiye'nin yeni ekmeği Konya'da geliştirildi
        Konya'da yangın çıkan bağ evinde hasar oluştu
        Konya'da yangın çıkan bağ evinde hasar oluştu
        Konya'da bağ evinde yangın paniği
        Konya'da bağ evinde yangın paniği
        Hızla su birikintisine giren otomobil takla attı Uzmanı uyardı: "Su birikin...
        Hızla su birikintisine giren otomobil takla attı Uzmanı uyardı: "Su birikin...
        Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır, 20 yaralı (2)
        Konya-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi; 3'ü ağır, 20 yaralı (2)
        Konya'da liseler arası futsal turnuvası başladı
        Konya'da liseler arası futsal turnuvası başladı