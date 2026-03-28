        DSİ Genel Müdür Yardımcısı Ekinci Beyşehir ve Derebucak'ta incelemelerde bulundu

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekinci, Konya'nın Beyşehir ve Derebucak ilçelerinde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:36 Güncelleme:
        İlk olarak Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Ekinci, Beyşehir Gölü'nün su kaynakları, çevresindeki su yönetimi ile gölün korunması, su kalitesinin izlenmesi ve sulama projelerinin sürdürülebilirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Ardından Ekinci ve beraberindekiler, yoğun yağışlar nedeniyle kapanan Konya-Antalya kara yolundaki ovalarda incelemelerde bulundu.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, incelemelerin ardından gazetecilere, Beyşehir Gölü'nün su kaynaklarının geliştirilmesi, bölgede biriken suların göle taşınması ve havza dışında kalıp Akdeniz'e akan suların göle kazandırılması konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

        Programda Ekinci'ye Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, DSİ 13. Bölge Müdürü Özhan Erdanışman, DSİ daire başkanları ile AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Doğum izni artıyor
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evde ölü bulundu
        Konya'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü evde ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıktı, evinde ölü bulundu
        Cezaevinden izinli çıktı, evinde ölü bulundu
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da
        Konya'da kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü
        Konya'da kullandığı motosiklet duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk öldü
        Bakan Çiftçi: Çok güç bir görevdeyiz, çalışıp gayret edeceğiz
        Bakan Çiftçi: Çok güç bir görevdeyiz, çalışıp gayret edeceğiz
        Ereğli'de emekli zabıta memuru pansiyonda ölü bulundu
        Ereğli'de emekli zabıta memuru pansiyonda ölü bulundu