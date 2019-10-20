Konya’da devrilen otomobil alev aldı: 1 yaralı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarparak takla atan otomobil yanarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya Karayolu Karabayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz T. idaresindeki 61 ABD 676 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü araçtan çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kaza ve yangın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralı Oğuz T. ise ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:35

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