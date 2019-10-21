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AK Partili Etyemez’den terörle mücadelede kararlılık vurgusu

İHA

AK Partili Etyemez’den terörle mücadelede kararlılık vurgusu

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yapılan mutabakat ile kazananın Türkiye olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığı taktirde ise harekatın devam edeceğini ve tüm dünyanın Türk ordusunun gücünü göreceğini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, AK Parti Konya İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Etyemez’e İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ebrar Çoban eşlik etti.
Türkiye’nin coğrafi yapısıyla dünyanın göz bebeği olduğunu belirten Milletvekili Halil Etyemez, son 17 yılda ekonomiden sağlığa, ulaşımdan turizme, yerli ve milli savunma sanayiden şehirciliğe kadar her alanda elde ettiği başarılarla Türkiye'nin tüm dikkatleri üzerine çektiğini söyledi. AK Parti olarak üzerinde önemle durdukları konuların başında, milletin huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin geldiğinin altını çizen Milletvekili Etyemez, Mehmetçiği şehit eden, kadın erkek, çocuk yaşlı demeden sivilleri katleden teröristlerle hem sınır içinde hem de sınır dışında kararlılıkla mücadele ettiklerini vurguladı.

"Türk ordusu beklenendir, özlenendir, umuttur"
Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgede barış ve huzuru sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı’nın 9 Ekim’de başladığını hatırlatan Halil Etyemez, “Türkiye’nin hedefinde her zaman sadece ve sadece terör örgütleri olmuştur. Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri bulunduğu yere her zaman barışı, huzuru götürmüştür. Türkiye, Türk ordusu beklenendir, özlenendir, umuttur. Yıkan değil yapandır, kurtarandır. Güvendir, geleceğin teminatıdır. Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Cerablus, El Bab, Afrin ve çevrelerindeki 4 bin kilometre karelik alanı terör örgütleri PKK/PYDYPG, DEAŞ’dan nasıl temizlediyse, Fırat’ın doğusunu da tamamen teröristlerden temizlemeye kararlıdır. Bölgeye barış ve huzuru getirecek, güvenli bölgeye Suriyelilerin yerleşmesini sağlayacaktır" dedi.

"Güvenli bölge ordumuzun kontrolünde olacak"
Türkiye’nin kararlılığı ve haklılığı, Mehmetçiğin üstün başarısı sayesinde daha harekatın 9. günü olan 17 Ekim’de Amerika’nın tüm şartları kabul etmesi üzerine harekata ara verildiğini kaydeden Etyemez, “Ateşkes yapmadık, harekatımıza 5 günlüğüne ara verdik. Bu süre içerisinde yani yarın saat 20.30’a kadar terör örgütü PKK/YPG, Fırat nehrinden Suriye sınırına kadar, 3035 kilometre derinlikteki alandan çekilecek. Terör örgütlerinin silahları toplanacak ve tüm mevzileri yok edilecek. Güvenli bölge ordumuzun kontrolünde olacak. Bu büyük bir başarıdır. Sahada ve masada Türkiye’nin ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve sağlam iradesi, milletimizin destek ve duası, Mehmetçiğimizin cesareti ile bu noktaya gelinmiştir. Yapılan anlaşma ile kazanan Türkiye ve tüm mazlumlar olmuştur. Kaybeden ise Barış Pınarı Harekatımıza karşı duran tüm şer odaklarıdır. Kahraman Mehmetçiğimiz şu anda oradadır. Şayet verilen sözler tutulmazsa, terör örgütleri bölgeden çekilmezse, harekatımız kaldığı yerden devam edecektir. Türkiye’nin gücünü, tüm dünya görmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Siviller öldürülürken susanların konuşmaya hakkı yoktur"
Harekatın başladığı andan itibaren Türkiye’nin başarılı olmasından, oyunlarının bozulmasından korkan batılı ve Arap ülkelerinin harekatı durdurun çağrısı yapmasını sert bir dille eleştiren Etyemez, dünyanın dört bir yanında mazlumlara atılan bombalar karşısında süt kedisi olanların Türkiye karşısında aslan kesilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin sivillerin korunmasını her zaman ön planda tuttuğunun altını çizen Etyemez, “40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK terör örgütü ve uzantıları kadın, çocuk, yaşlı, asker, polis ayırt etmeksizin 40 bin vatandaşımızı öldürdü. Suriye’nin kuzeyinde konuşlanmış terör örgütleri PKK/YPGPYD ve DEAŞ’ın 2015 yılından bu yana ülkemize yaptığı saldırılarda 2 binden fazla masum sivil hayatını kaybetti. Son dönemde PKK/YPGPYD’li teröristler, ülkemize Suriye tarafından binin üzerinde havan ve roketli saldırı düzenledi. Onlarca vatandaşımız şehit oldu. Dünyanın dört bir yanında emperyalist güçlerin saldırılarıyla siviller hayatlarını kaybetti, kaybetmeye devam ediyor. Bu gerçekleri umursamayan, siviller hayatını kaybederken gözleri görmeyen, kulakları duymayan batılı ve Arap ülkelerinin, ülkemize harekatı durdurun çağrıları iki yüzlülüktür. Siviller öldürülürken susanların, konuşmaya hakkı yoktur. Ülke olarak sivillerin korunması her zaman önceliğimiz olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu ülkelerin hiçbir engellemesine, tehdidine, şantajına kulak asmadık. Ülke olarak haklı yolumuzdan geri durmadık, durmayacağız” ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına da değinen Milletvekili Halil Etyemez, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın 1 Ekim’de başladığını aktararak ilk çalışmanın Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi operasyon yetkisini 1 yıl daha uzatan tezkerenin kabul edilmesi olduğunu söyledi. Ardından yargı reformunun 39 maddelik ilk paketinin yasalaştığını bildiren Etyemez, ikinci paketin de önümüzdeki süreçte meclise gelmesinin ardından hemen yasalaşacağını kaydetti.

KONYA

21 Ekim 2019 Pazartesi

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