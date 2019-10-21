Ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken anneyle kızına çarpıp kum yığınına saplandı

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Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak geri geri kaçan 16 yaşındaki otomobil sürücüsü, anneyle 4 yaşındaki kızına çarptıktan sonra kum yığınına saplanınca yakalandı.

Olay, 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi İncedere Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Caddesi ile İncedere Sokağı'n kesiştiği noktada okulların girişçıkış saatinde şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapan "mobil park polisi" şüphe üzerine 42 DG 387 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, ekiplerden geri geri kaçmaya başladı. Bu sırada sürücü yolda bulunan Ayşe Z. ve 4 yaşındaki kızı E.N.Z'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kız yol kenarına savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü ise kum yığınına saplandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü 16 yaşındaki Seyit Ömer T.'nin (16) ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralanan anne Ayşe Z. ile kızı E.N.Z. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansta kontrolleri yapıldı. Kum yığınına saplanan otomobilde arama yapan polis ekipleri tarafından araç içinde bıçak, sopa, ve muşta bulundu.

Polisten kaçan sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, polisin dur ihtarına uymamak suçundan 4 bin lira idari para cezası yazılırken, araç trafikten men edildi.

KONYA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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