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Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla söndürüldü

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Konya'daki fabrika yangını 11 saatlik çalışmayla söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisküvi ve şekerleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 11 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, EreğliKonya karayolu üzerindeki Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bisküvi ve şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın kağıt deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makineleri sevk edildi. Alevler içinde kalan fabrikadaki yangını söndürmek için yakın ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının uzun süre kontrol altına alınamaması üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Yangın, helikopter ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 11 saat sürdürdüğü çalışma sonunda söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü ve fabrikanın ham madde deposunda zaman zaman alevlerin görüldüğü öğrenildi.

"Can kaybı hiçbir şekilde olmadı"
Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken, "Bize sabah saat 05.00 sularında yangının çıktığı bilgisi geldi. Tabii itfaiye ekiplerine de bilgiler verildi, sağlık ekibi, jandarma, polis emniyet ve Ereğli Belediyesi olarak biz, iş makinelerimiz ve çalışanlarımızla beraber müdahale ettik. Yangının alevlenmesi esnasında Ereğli birlikte oldu aslında. Sadece itfaiye ve Ereğli Belediyesi değil, değerli iş adamlarımızın elinde bulunan yangını söndürebilecek iş makineleri olsun, Ereğli seferber oldu. En büyük desteklerinden bir tanesi de hazır beton santrallerinin pompalarıyla yukarıdan su püskürtmesiyle kontrol altına aldı. Depo kısmında çıkan bir yangındı. Can kaybı hiçbir şekilde olmadı. İşçiler sabah erken saatlerde zaten tahliye edilmişti. Komşu il ve ilçelerimize çok teşekkür ediyoruz. Karaman, Karapınar, Ereğli, Konya Büyükşehir, Emirgazi, Halkapınar ilçelerinden de itfaiye takviyeleriyle yaklaşık olarak 80 civarında itfaiye eri ve 25'in üzerinde itfaiye aracıyla müdahale edildi" şeklinde konuştu.

"Yangının 80100 milyon civarında bir bedele denk geldiği söyleniyor"
Ereğli Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altınok ise "Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Söndürme çalışmaları bitti, söndürme çalışmaları devam ediyor. Zannediyorum, yangının çıkış sebebinin belirlenmesiyle alakalı da bir çalışma şu an ummalı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda o da belli olacaktır. Fabrikanın depo kısmında yangın çıktığı söyleniyor. Ham maddeler yanmış. Makine, ekipman kısmında herhangi bir sorun olmadığı söyleniyor. Yangının 80100 milyon civarında bir bedele denk geldiği söyleniyor. Yalnız tabii bunların hepsi maddi şeyler, dediğimiz gibi çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir rahatsızlık ya da bir yaralanma söz konusu değil. Hep birlikte, gerçekten vatandaşlarımızın da katkısıyla el birliğiyle yangına müdahale edildi, söndürüldü. Büyük bir faciayı atlattığımızı düşünüyoruz. Bütün Ereğli'mize geçmiş olsun diyoruz. Bütün Türkiye'mize geçmiş olsun diyoruz. Çünkü ciddi bir katma değer sağladığını düşündüğümüz bir fabrikamız. İnşallah en kısa zamanda faaliyetini devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.
Açıklamaların ardından, Ereğli Belediyesi Başkan Vekili Serdar Altınok, Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken yanan fabrikada incelemelerde bulundu.

KONYA

27 Ekim 2019 Pazar

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