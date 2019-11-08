Konya SMMMO’da ileri düzey excel eğitimi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının (SMMMO) üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri ileri düzey excel eğitimiyle devam ediyor.

Konya SMMMO hizmet binasında bulunan bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilen eğitimi ziyaret eden ve eğitime katılan meslektaşlarıyla sohbet eden Başkan Abdil Erdal, ”Meslektaşlarımıza yönelik hazırlamış olduğumuz eğitim faaliyetlerine hızla devam ediyoruz. 678 Kasım tarihlerinde oda binamızdaki bilgisayar sınıfımızda 2 gruplu ileri düzey excel eğitimini gerçekleştiriyoruz. Bu gruplardan sonra da excel eğitimlerimizi periyodik olarak açmayı hedefliyoruz. Mali müşavirlik mesleği bilişimle iç içe olan bir meslek. Excel konusu da meslektaşlarımız açısından oldukça önemli. Eğitim bitiminde kursiyerlerimize sertifikalarını vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de mesleki açıdan önemli olan tüm eğitimleri vermeyi istiyoruz” dedi.

Eğitime katılan kursiyerler ise oda yönetimine teşekkür etti.

KONYA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:53

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