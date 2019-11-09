Komşusunu gasbettiren kadın ve ortaklarına ceza yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Komşusunu gasbettiren kadın ve ortaklarına ceza yağdı

DHA

KONYA'da plan yapıp; ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.'nün içerisinde 45 bin TL değerinde altın ile bin Euro ve 2 bin lira bulunan çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) 14 yıl, suç ortakları ağabeyi Yaşar Bektaş (40) ve Yasin Demirdelen (24) 11'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 

KONYA'da plan yapıp; ağabeyi, yeğeni ve ağabeyinin arkadaşına komşusu Seyran Ö.'nün içerisinde 45 bin TL değerinde altın ile bin Euro ve 2 bin lira bulunan çantasını gasbettiren Nermin Bektaş (29) 14 yıl, suç ortakları ağabeyi Yaşar Bektaş (40) ve Yasin Demirdelen (24) 11'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde yaşayan Seyran Ö., 25 Şubat günü komşusu Nermin Bektaş'a misafirliğe gitti. Bu sırada evine hırsız girdi. Hırsız, kadının yastık içine gizlediği altın ve paraları bulamadan kaçtı. Eve döndükten sonra durumu fark eden Seyran Ö., polise şikayetçi oldu. Seyran Ö., komşusu Nermin Bektaş'a da evine hırsız girdiğini, para ve altınların çalınmadığını anlattı. Bektaş ise para ve altınları bankaya yatırmasını söyledi.
KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE ÇANTAYA KOYMUŞ
Bir gün sonra Seyran Ö., 45 bin TL değerindeki altınları ile bin euro ve 2 bin TL'yi çantasına koyup, komşusu Nermin Bektaş ile birlikte bankaya gitmek üzere yola çıktı. Bektaş, kendisine ait 2 bileziği de bankaya vereceğini bildirip, Seyran Ö.'nün çantasına koydu. Ancak 2 kadının yolunu, mahallelerindeki mezarlığın yanında, kar maskeli ve elinde bıçak bulunan bir kişi kesti. Saldırgan Seyran Ö.'nün çantasını gasbedip kaçtı. Kadın ise çantasını vermemek için yerlerde sürüklenip, hafif şekilde yaralandı.
ZANLILAR KOMŞU KADININ AĞABEYİ VE ARKADAŞI
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda Nermin Bektaş'ın hırsızlık ve yağma suçundan kaydı bulunan ağabeyi Yaşar Bektaş'ı (40) gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden ağabey tutuklandı. Soruşturmayı genişleten polis, yaklaşık 170 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Mezarlığın güvenlik kameralarına yansıyan, elinde bıçak ve eldiven bulunan şüphelinin daha gönce hırsızlık suçundan cezaevinde kalan Yasin Demirdelen (24) olduğu tespit edildi. Demirdelen de polisin operasyonuyla yakalandı.
İTİRAF ETTİ
Polisteki sorgusunda Yaşar Bektaş'ın cezaevinden arkadaşı olduğunu ve bin Euro karşılığında gasp olayını gerçekleştiğini anlatan Demirdelen, planı Yaşar ve kardeşi Nermin Bektaş'ın hazırladığını, eldiven ve bıçağı da Yaşar'ın oğlu Mehmet Ali Bektaş'ın (20) verdiğini söyledi. Bunun üzerine Nermin Bektaş ve yeğeni Mehmet Ali Bektaş gözaltına alındı. 
Nermin Bektaş, Mehmet Ali Bektaş ve Yasin Demirdelen de tutuklandı. Mehmet Ali Bektaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
15 YILDAN 23 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlananan iddianamede, sanıklar hakkında 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
BERAATİMİ VERİN ZARARLARINI KARŞILAYAYIM
Tutuklu sanıklar Nermin, Yaşar Bektaş ve Yasin Demirdelen ile tutuksuz sanık Mehmet Ali Bektaş'ın yargılandığı davanın bir önceki duruşmasında mahkeme başkanı, müşteki Seyran Ö.'ye zararının sanıklar tarafından karşılanıp, karşılanmadığını sordu. Seyran Ö.,  zararının karşılanmadığını söyledi. Bunun üzerine söz alan sanık Yaşar Bektaş, "Dışarıda kimsem olmadığı için zararı karşılayamıyorum. Beraatimi verirseniz dışarı çıkıp zararlarını karşılayacağım"dedi. 
'GASP YAPARKEN DÜŞÜNSEYDİN'
Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kararın ardından ayağa kalkan Yaşar Bektaş, mahkeme başkanına yönelik, "Başkanım zararı nasıl karşılayayım, imkan verilmiyor" diye konuştu. Mahkeme başkanı da "Bunu olayı gerçekleştirirken düşünseydin. Bana mı sordun?" diye cevap verdi. 
CEZA YAĞDI
Davanın karar duruşmasına ise tutukluk sanıklar ile müşteki Seyran Ö. ve taraf avukatları katıldı. Son savunmaları sorulan sanıklardan Nermin Bektaş, "Ben suçsuzum. Benim bir suçum, günahım yok" dedi. Yaşar Bektaş ve Yasin Demirdelen de, "İçeride olduğumuz için karşı tarafından zararını karşılayamıyoruz. Dışarı çıkarsak zararlarını karşılarız" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Nermin Bektaş'ın cezasında 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, Yaşar Bektaş ve Yasin Demirdelen'i 11'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Nermin Bektaş'ın cezasında indirim yapmayan mahkeme davabın tutuksuz sanığı Mehmet Ali Bektaş'ı beraat ettirdi.

KONYA

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve camiler doldu taştı
YEREL HABERLER Mevlit Kandili'nde Mevlana Hazretleri Türbesi ve ...
KOMEK ve ASEM’den Mevlid Kandili Programı
YEREL HABERLER KOMEK ve ASEM’den Mevlid Kandili Programı
NEÜ’de uluslararası öğrencilerle tanışma toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER NEÜ’de uluslararası öğrencilerle tanışma toplantısı ...
25 yıl ceza aldı, 'Adaletiniz bu mu?' diye bağırdı
YEREL HABERLER 25 yıl ceza aldı, 'Adaletiniz bu mu?' diye bağırdı
Konya SMMMO’da ileri düzey excel eğitimi
YEREL HABERLER Konya SMMMO’da ileri düzey excel eğitimi
İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı
Silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
KTO Karatay Üniversitesinde sağlık semineri
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesinde sağlık semineri
MHP Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni
YEREL HABERLER MHP Konya İl Başkanlığında devir teslim töreni
Başkan Kavuş: “Lösemili çocuklarımızla birlikteyiz, birlikte yeneceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “Lösemili çocuklarımızla birlikteyiz, ...
Uzm. Dr. Öz: “El bileğinden anjiyografi popüler olma eğiliminde”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Öz: “El bileğinden anjiyografi popüler olma ...
KOSKİ'den “Geleceğe Nefes” seferberliğine 42 bin fidanla destek
YEREL HABERLER KOSKİ'den “Geleceğe Nefes” seferberliğine 42 bin ...
Trafolardan kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Trafolardan kablo çalan 4 şüpheli tutuklandı
6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi
YEREL HABERLER 6 trafodan bakır kabloları çalan şebeke çökertildi
Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı adamı öldüren sanığa 12 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Kendisine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü yaşlı ...
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Annesinin kolunu kesip kendini eve kilitledi Polisin bir saat süren ikna çabasının ardından kendisini kilitlediği evden dışarıya çıkan şahıs, yakınlarına saldırmak isteyince polisler tarafından etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Annesinin kolunu kesip kendini eve kilitledi Polisin ...
Konya Panorama 2 sergiye birden ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Konya Panorama 2 sergiye birden ev sahipliği yapıyor
İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER İçtiği sigarayı söndürmeden yatınca çıkan yangında ...
Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda işletmesine gönderildi
YEREL HABERLER Konya'da yakalanan yüzlerce motosiklet hurda ...
Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu