Obezite'de ameliyatsız tedavi yöntemleri ilgi çekiyor

Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kargın, obezite tedavisinde diyet ile başarılı olamayan hastalarda vücut kitle indeksi 40'ın altında olan hastalarda ameliyatsız yöntem olan mide balonu ya da mide botoksunu tercih ettiklerini söyledi.

Son yıllarda uygulanan mide botoksu ve mide balonu uygulamaları, en gözde kilo verme yöntemleri arasına girmeye başladı. Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kargın, obezite tedavisinde diyet ile başarılı olamayan hastalarda ameliyatlı ve ameliyatsız tedavilerin bulunduğunu söyledi. Özellikle vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalarda ameliyatlı yöntemlerin daha başarılı olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kargın, 40’ın altında olan hastalarda rutin ameliyatların uygulanamadığını dile getirdi. Bu tür hastalarda ameliyatsız yöntemler uygulanabildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Kargın, "Örneğin, bir mide balonu ya da mide botoksu hastalar için etkin kilo kaybında çok ciddi rol oynayabiliyor. Biz genellikle vücut kitle endeksi 40’ın altında olan hastalarımızda özellikle kilo verme süreçlerini kıyaslayarak bireyselleştirilmiş tedavilerimizle mide balonu ya da mide botoksunuzu tercih edebiliyoruz. Mide balonunda klasik bir mide balonunu endoskopik yollarla herhangi bir ameliyat gibi yatış gerektirmeyen bir yöntemle yaklaşık yarım saatlik bir işlemle hastanın midesine yerleştirebiliyoruz. 6 aylık ya da bir yıllık bir süreç içerisinde hastalarımızın kilolarının yüzde 70’ine kadar kilo kayıplarını aktif bir şekilde sağlayabiliyoruz" dedi.



"Yaklaşık 23 seanslık mide botokslarından sonra hastalarımız kilolarını verebilmektedir"

Mide botoksunun yeni bir trend olduğunu anlatan Kargın, "Bu tedaviyle yine endoskopik yolla herhangi bir tedavi gerektirmeyen ya da herhangi bir minimal komplikasyonlarla yaptığımız bir işlem var. Bu işlemde de mide içerisine yaptığımız botoks enjeksiyonuyla hastaların hem daha az yemelerini ve mide aktivitelerini azaltarak daha geç açlık sürelerini sağlayarak uzun dönemde kilo kayıplarını başarılı bir şekilde sağlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yine vücut kitle endeksi 40’ın üzerinde olan hastalarda tüp mide ya da baypass gibi ameliyatlı yöntemleri tercih ettiklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kargın, mide botoksu ve mide balonu tedavilerinin ameliyattan bazı farklılıkları olduğunu anlattı. Ameliyatlı hastalarda özellikle midenin belli bir kısmını çıkarttıkları için bu hastalarda kilo kayıplarının uzun vadede olduğunu aktaran Kargın, "Mide balonu ve mide botoksu tedavileri tek başına başarılı olamayabiliyor. Bazen böyle tedavilerle hastaların diyet yapmaları gerekir. Zaten bu tedavilerdeki amacımız hastaların etkin bir şekilde kilo vermelerinin yanında hayat aktivitelerinde belli bir düzeye şartlandırmaları gerekmektedir. Az yiyebilmeyi az yiyerek ve doğru beslenme alışkanlıklarını kazanabilmeyi amaçlıyoruz. Bunun için etkin süre bir yıl olabilir. Mide balonuyla bu işi etkin bir şekilde sağlayabiliyoruz. Çünkü midedeki şişmiş bir balon hastanın daha az yemesini, bulantıları ya da iştah kayıplarını etkin bir şekilde sağlayabilmektedir. Mide botoksunda ise bu tedavide açlık hormonlarının baskılanmasıyla sağlamaktayız. Yaklaşık 23 seanslık mide botokslarından sonra hastalarımız kilolarını verebilmektedir" şeklinde konuştu.

KONYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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