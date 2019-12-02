Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda şahısların bulunduğu ev ve iş yerlerine baskın yapıldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda ise bin 553 adet uyuşturucu hap, 10.8 gram uyuşturucu toz, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 kişi gözaltına alınırken, 11 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler ise ifadesi alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

KONYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:14

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