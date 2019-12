Şeb-i Arus’ta on binlerce Mevlana dostu Konya’da buluşacak

Hazreti Mevlana’nın 746’ıncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında dünyanın dört bir yanından on binlerce misafir Konya’da buluşacak.

Sevgi ve hoşgörü şehri Konya’da Hazreti Mevlana’nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerinin heyecanını yaşıyor. Bu yıl Hazreti Mevlana’nın “Sevgide çekilen cefada binlerce vefa vardır” sözünden ilham alınarak gerçekleştirilecek 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 717 Aralık tarihleri arasında dünyanın dört bir yanından on binlerce misafiri ağırlayacak. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, ilçe belediyeleri, Uluslararası Mevlana Vakfı, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi, Konya Devlet Tiyatrosu, Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim Vakfı’nın (KOTEV) katkısı ile bu yıl sema törenlerinin yanı sıra birçok önemli etkinliğe imza atılacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Atay, etkinlikler boyunca Konya’ya gelecek herkesi Hazreti Mevlana'nın misafirleri olarak gördüklerini ifade ederek, bütün Mevlana dostlarını Konya'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da törenlere Mevlana Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaparak çeşitli programlarla katkıda bulunacak olan Konya Büyükşehir Belediyesi, 716 Aralık tarihleri arasında her akşam 19.00 ve 19.40’da Mevlana Kültür Merkezi’ndeki iki ayrı salonda Türkçe ve İngilizce Mesnevi Sohbetleri düzenleyecek. Konya Panorama Müzesi’nde sema fotoğrafları sergisi düzenleyecek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatroları kapsamında da Konya’daki ilköğretim 4. ve 5’inci sınıflara yönelik toplamda 1.050 tiyatro oyunu sahneleyecek. Büyükşehir, şehir turları ile de misafirlere Konya’nın tarihi ve turistik yerleri daha yakından tanıtacak.



Konya dışında ve YHT'de tanıtımlar yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, törenlerin ülke genelinde duyurulması için 15 şehirde ve Yüksek Hızlı Tren’de (YHT) Hazreti Mevlana’nın mesajlarıyla tanıtımlar yaparak Mevlana dostlarını hoşgörü şehri Konya’ya davet etti. Şebi Arus törenlerine davet için İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Kayseri, Edirne, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Afyon ve Rize’de yoğun olarak kullanılan meydanlar tercih edildi.

