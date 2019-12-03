Ereğli’de ‘Engelsiz barınaklar’ parklarda yerini aldı

Konya’ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve Öğretmen Abdurrahim Okulu öğrencilerinin boyaması, süslemesi için okula armağan edilen kedi, köpek barınaklarının boyama ve süsleme işleminin tamamlanmasının ardından parklara yerleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerin katılımı ile parklara yerleştirilen barınaklar kış aylarına girerken sokak hayvanları için anlamlı bir hizmete dönüştü. Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan ve Öğretmen Abdurrahim Okulu öğrencilerinin boyaması, süslemesi için okula armağan edilen kedi, köpek barınaklarının boyama ve süsleme işleminin tamamlanmasının ardından parklara yerleştirildi.

Özellikle kış aylarında sokak hayvanlarını korunup kollanması gerektiğine vurgu yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Öğretmen Abdurrahim Okulumuzun öğrencileri ve öğretmenlerini gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum. Okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinin bizden talep ettiği bu anlamlı isteğe kayıtsız kalamazdık. Şantiyemizde yaptırdığımız barınakları geçtiğimiz günlerde okulumuza teslim etmiştik. Onlar da boyama ve süsleme işlemlerini tamamladılar ve kedi, köpek barınaklarımızı parklarımıza yerleştirdik. Bu anlamlı günde özellikle okulumuzun Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin katılımıyla bu etkinliğin gerçekleşmesi de ayrı bir değer kattı. Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalık oluşturmasını temenni ediyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KONYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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