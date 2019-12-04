SEDEP Sille Tabiat Okulu öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak

Türkiye’nin örnek eğitim programlarından biri olan Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP), eğitime yeni markalarla değer katmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim 2023 Vizyon Belgesi'nde de yer alan ve öğrencilerin gelişimlerine katkı sunacak çalışmaların yapıldığı Sille Tabiat Okulu Konya protokolünce gezildi. Sille Tabiat Okulu protokol tarafından tam not aldı.

Programa ev sahipliği yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay SEDEP kapsamında yer alan ve tüm Türkiye’de örneklik teşkil eden Sille Tabiat Okulu’nu ziyaret ederek buradaki faaliyetlerle ilgili incelemelerde bulundu. Sille Baraj Parkı bünyesinde tahsis edilen alanda SEDEP Sille Tabiat Okulu adı altında öğrencilerin tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetler yürüttüğü alanlarda tek tek inceleme yapan protokol öğrencilerle sohbet ederek onların bu keyifli öğrenme sürecine ortak oldu. Öğrenciler doğadan edindikleri parçalarla hayal güçlerine göre ürettikleri eşyalardan Vali Toprak ve Başkan Altay’a hediye etti. Gezide misafirlere öğrenciler tarafından mini bir müzik dinletisi de sunuldu.



“SEDEP yeni markalar üretmeye devam edecek”

Programa iştirakleri sebebiyle Konya Valisi Toprak’a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “SEDEP kapsamında geleceğin sorumluluk sahibi bireylerin yetişmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla yeni marka projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Bugün SEDEP'in hem ulusal hem de uluslararası boyutta daha etkin bir hale geldiğini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Bir taraftan çocuklarımızın bilgi dağarcığını geliştirirken, diğer taraftan öğrenilen bilgiler davranışa ve uygulamaya dönüşmektedir. Sille Tabiat Okulu, Tasarım Sanat Atölyesi, Çocuk Kütüphanesi, Trafik Eğitim Parkı ve akademimizle birlikte projemiz artık farklı bir boyutta yoluna devam etmektedir. Fiziki eğitim yatırımlarımızın yanısıra, ülkemize örnek olan eğitim programlarını gerçekleştiriyoruz. Akademik başarı kadar, insanı merkeze alan, onu ruh ve beden bütünlüğü içerisinde anlamlandıran”bir tarzda öğrencilerimizin tutum ve davranış gelişimleri için zemin hazırlanmaktadır” dedi.



“SEDEP kapsamında çok güzel projeler yürütülüyor”

Eğitimin en önemli amacının hakiki sevgiyi, evrensel hoşgörüyü ve toplumsal mutabakatı çocuklara kazandırmak olduğunu vurgulayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı kapsamında Sille Tabiat Okulu ve Tasarım Atölyelerinin, çocuklara hem milli ve manevi değerleri zamanında kazandırdığını hem de insanın tabiatında var olan bilginin ve yeteneğin dışa yansımasını sağlandığını ifade etti. Sille’de doğal bir ortamda öğrencilerin “Sille Tabiat Okulu” ile çevreyi ve doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade eden Vali Toprak, çocukların mutlulukları ile mutlu olduklarını kişisel, sosyal ve duygusal becerilerinin geliştirilerek birlikte iş yapabilme yeteneklerinin güçlendirilmesi adına önemli bir fırsat sunulduğunu kaydetti. SEDEP kapsamında, Türkiye’ye örnek teşkil edecek şekilde tasarlanan tarımsal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin mükemmel bir tarzda yürütülmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Toprak, duyduğu memnuniyeti Sille Tabiat Okulunda bulunan anı defterinde de dile getirerek öğrencilere başarılar diledi.

Programın devamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SEDEP paydaşlarıyla birlikte Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde yer alan SEDEP Sanat ve Tasarım Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Burada yer alan Robotik Kodlama ve İnovasyon, Seramik (Çini), Ahşap ve Metal, Resim ve Kağıt Katlama atölyelerini tek tek gezen heyet burada eğitim alan öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Gezide Vali Toprak'a, Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük,Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ve SEDEP koordinatörleri de eşlik etti.

KONYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:16

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