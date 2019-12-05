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'Savunma bakanı' yeniden Konyaspor’a dönmek istiyor

İHA

Konyaspor'un iki sezon önce 2 milyon Euro bedelle Yunanistan'ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic yeniden yeşilbeyazlı takıma dönmek istiyor.

'Savunma bakanı' yeniden Konyaspor’a dönmek istiyor

Konyaspor’un iki sezon önce 2 milyon Euro bedelle Yunanistan’ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic yeniden yeşilbeyazlı takıma dönmek istiyor.
Konyaspor’da 3.5 yıl forma giyerek taraftarın, 'Savunma bakanı' lakabını taktığı 31 yaşındaki başarılı stoper Jagos Vukovic, 2 kez UEFA Avrupa Ligi'nde top koşturarak Türkiye Kupası'nın kazanıldığı kadroda yer aldı. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın öğrencisi olarak anılan Vukovic’in forma giydiği dönemlerde yeşilbeyazlılar en az gol yiyen takımlar arasında yer almıştı. İstikrarlı performansı ve sempatik tavırlarıyla taraftarın gönlünü kazanan Vukovic çıktığı 110 maçta attığı 14 gol ile Konyaspor’un hücum hattına katkı sağladı. 20162017 sezonu sonunda Yunan ekibi Olimpiyakos’a transfer olan Vukovic, İtalya’nın Hellas Verona takımında da yarım dönem kiralık oynadı.
Yunan temsilcisi, Vukovic ile 20182019 sezonu başında yollarını ayırdı. Türk takımlarından teklif alan Vukovic’in futbol kariyerini Konyaspor’da sonlandırmak istediği öğrenildi.

KONYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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